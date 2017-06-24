21-летнюю учительницу уволили из христианской школы за подработку в порно

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21-летнюю учительницу уволили из христианской школы за подработку в порно

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Фото: Социальные сети

Впрочем, сама девушка осуждает решение руководства образовательного учреждения и отказывается уходить из порноиндустрии.

21-летнюю учительницу Нину Скай уволили из христианской школы за то, что она подрабатывала, снимаясь в эротических фильмах. Причём сначала девушку попросили уйти из порноиндустрии, она отказалась, не оставив своему начальнику другого выбора, как попрощаться с ней.

Мне сказали, что это идёт в разрез с христианством. Ведь секс до брака у них под запретом. Предлагали помощь, но я отказалась

Нина Скай

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Нина, которая снималась в порно как с мужчинами, так и с женщинами, признаётся, что она будет скучать по преподавательской деятельности и своим ученикам.

Я люблю секс. Я люблю преподавать. И если можно будет это как-то совместить, то я так и поступлю

Нина Скай

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Работа в порно-индустрии была для Нины заветной мечтой. По её словам, это самые лёгкие деньги. Так, например, за одну съёмку ей платят $2,5 тысячи. Поэтому неудивительно, что девушка отказалась от преподавания. Впрочем, порноактриса жалуется, что моральные принципы христианства уже давно устарели и мир должен воспринимать её работу без осуждения.

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Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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