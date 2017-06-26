Врача сгубил рак редкой формы, от которого он всю жизнь лечил пациентов

Из-за того что мужчина зашивался на работе, он не обратил на внимания на шишку, появившуюся у него на большом пальце.

28-летний врач умер от той же редкой формы рака, от которой он пытался спасти своих пациентов. В одном из больших пальцев Эда Шоулера была найдена неоперабельная саркома, которая чаще всего встречается у людей в возрасте от 20 до 40 лет. И по иронии судьбы, мужчина скончался от того, с чем и боролся в течение всей своей карьеры, сообщает Daily Mail.

Эд учился в Кембридже в течение шести лет и закончил его с отличием перед работой в больнице Джона Рэдклиффа в Оксфорде и в Королевской больнице Беркшира. Зашиваясь на работе, Эд долго время игнорировал подозрительную шишку на своем пальце. Однако, когда его самочувствие ухудшилось, врачи диагностировали у него рак.

Во время болезни Эд принял участие в испытаниях нового лекарственного препарата, который, к сожалению, не смог справиться с его болезнью. Поэтому в последние месяцы жизни мужчина пытался оставить для своих близких тёплые воспоминания о нём и насладиться отмеренным временем. Так, например, Эд чудесно проводил время со своими друзьями и много путешествовал, в том числе он посетил Нью-Йорк, Париж, Вену, Брюгге, Севилью и проехался по всей Великобритании.