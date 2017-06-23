Отец, который отрезал уши своей 3-летней дочке: Меня заставили злые духи

Мужчина из Индии отрезал своей трёхлетней дочери оба уха, потому что ему приказали это сделать духи. Именно так объяснил он свой поступок полицейским.

У 36-летнего Амрита Бахадура из Дели шестеро детей, но духи, которые его посетили, почему-то положили глаз на его трёхлетнюю дочь. Они явились ему и приказали заставить его дочку плакать. Ослушаться духов было никак нельзя — в противном случае они бы забрали девочку себе.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 23 2017 в 7:27 PDT

Для того чтобы осуществить задуманное, Амрит запер свою жену Мину Деви и остальных пятерых детей на террасе. После этого он принялся избивать свою дочь, а затем отрубил ей уши. Соседи услышали крики ребёнка и его матери и вызвали полицию. Жестокого отца на месте арестовали, а малышку отправили в больницу с кровоточащими ушами. В ту же ночь девочку прооперировали, пришив ей уши на место.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 23 2017 в 7:27 PDT

Мина рассказала, что в последнее время её муж часто испытывал галлюцинации. Это связано с тем, что пару месяцев назад они потеряли двухмесячную дочь, заболевшую лихорадкой. Амрита обвинили в покушении на убийство и принесении тяжких телесных увечий.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 23 2017 в 7:27 PDT

Жизнь малышки находится вне опасности, но ей всё равно нужно находиться под наблюдением врачей, чтобы её состояние не ухудшилось, а уши зажили.