В Индии началось паломничество к дому, где родилась девочка с четырьмя руками

Ребёнок был доставлен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось. К сожалению, врачам не удалось его спасти.

В индийском штате Бихар родилась девочка с двумя телами, четырьмя ногами и руками. Ребенок скончался вскоре после рождения, однако, как только стало известно об ужасной деформации, больницу окружили толпы местных жителей, желавших посмотреть на ребёнка, сообщает Mirror.

Мама малышки Савита Деви рассказала, что она была шокирована, когда увидела своего ребёнка. По словам женщины, для неё это было неожиданностью.

Все, что ни делается, — всё к лучшему. Неизвестно, как бы ей пришлось жить с такой деформацией дальше Савита Деви

Впрочем, ребёнка спасти было невозможно. Доктор Мукеш Кумар объяснил, что девочка не была достаточно развита, поэтому врачи ничем не могли ей помочь.