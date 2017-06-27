Женщина, выцарапавшая глаза агрессивному бойфренду: Меня спасли накладные ногти

Мужчина попытался задушить свою возлюбленную из-за того, что она поздно вернулась с ночной смены.

42-летняя Дебора Колман сразу же влюбилась в Винсента Каннингема, увидев его большие мускулы. Однако за горой мышц скрывался жестокий мужчина, который постоянно оскорблял и поднимал руку на свою возлюбленную. Дошло до того, что 49-летний спортсмен напал на Дебору из-за того, что она поздно вернулась после ночной смены со склада, сообщает Mirror.

Сначала Винсент обозвал женщину шлюхой и сразу после этого набросился на неё, пытаясь задушить. Единственное, что спало Дебору, — это её накладные ногти, которые она вонзила любовнику в глаза. Мужчина отпрыгнул, и его жертва смогла убежать. Винсент был арестован в тот же день, после чего его приговорили к трём годам тюрьмы.

Когда он душил меня, то повторял про дьявола, что заберёт меня на тёмную сторону. Последнее, о чём я думала, — это моя семья Дебора Колман

Дебора и Винсент познакомились в социальных сетях в 2013 году и уже через год стали жить вместе. После инцидента мужчина ни разу не извинился. По его мнению, во всём виновата Дебора, которая первое время даже навещала своего возлюбленного.