Мать выложила фото своего умирающего малыша, чтобы доказать важность вакцинации

Мать выложила фотографии момента, в который она поняла, что её маленький сын вскоре умрёт. Она сделала это для того, чтобы повысить уровень осведомлённости того, что вакцинация необходима.

Катерин Хьюджес выложила фотографии из больницы на своей личной странице в "Фейсбуке", чтобы другие родители знали, насколько опасным может быть отказ от прививки от коклюша.

По законам Австралии, где живёт Катерин, прививки детям делают только старше шести недель. Малыш Райли, её сын, умер в возрасте 32 дней вскоре после развития болезни. Только после его смерти женщина узнала, что если бы во время беременности сделала прививку сама, то трагедии могло бы и не быть.

Но, к сожалению, австралийские власти настроены против вакцинации беременных женщин, поэтому Катерин начала свою агитационную кампанию Light for Riley (Свет для Райли).

В прошлом месяце она выложила фотографию малыша с подписью "В этот момент моё сердце разбилось". Женщина вспоминает, что врачи были очень тактичны с ней, но они явно дали понять, что Райли проиграет борьбу с жуткой болезнью.

Словно кто-то залез в мою грудь и крепко сжал кулаком моё сердце Катерин Хьюджес

Несмотря на то что коклюш отнял жизнь малыша, его мать из последних сил хватается за жизнь, которая, казалось бы, потеряла для неё смысл. Единственная цель, которую Катерин ставит перед собой на данный момент, — с помощью своего трагического опыта доказать другим родителям, что вакцинация всё-таки важна, несмотря на популярность противоположного мнения.