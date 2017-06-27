Мать, отдавшая глаза умершей дочери для пересадки, прожила с телом ещё 3 недели

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Мать, отдавшая глаза умершей дочери для пересадки, прожила с телом ещё 3 недели

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Фото © Facebook/Niamh's Fund

Девятилетняя дочь Гилл Дэвидсон Ниам умерла от редкой формы рака. Убитая горем женщина три недели не могла расстаться с телом дочери, но нашла в себе силы отдать её глаза нуждающимся в пересадке.

Ниам Дэвидсон из Брайтона, Великобритания, умерла от нефробластомы в возрасте девяти лет. Девочка больше двух лет боролась с болезнью, но опухоль оказалась сильнее. Её мать Гилл Дэвидсон три недели не могла найти в себе силы похоронить тело Ниам — женщина старалась в полной мере осознать смерть дочери, и ей не сразу это удалось.

Я смогла её вымыть и одела её в свои любимые вещи. Главным для меня было признать её смерть реальностью. Если бы Ниам просто исчезла из дома, а затем прибыл гроб, и я бы больше не увидела её, я всё равно бы её искала

Гилл Дэвидсон

После смерти Ниам врачи сообщили Гилл, что глаза её дочери прекрасны и находятся в отличном состоянии. Они рассказали, что роговицу девочки всё ещё можно использовать для пересадки. Гилл согласилась пожертвовать глаза дочери нуждающимся в трансплантации.

Гилл гордится тем, как смело её дочь сражалась с болезнью. Она рада, что даже после смерти Ниам смогла помочь другим людям: два незнакомых юноши смотрят на мир её глазами. А Гилл открыла страницу, где собирает средства на помощь детям с нефробластомой и рассказывает о своей дочери.

Она поразила всех своим храбрым, сильным духом, нахальным чувством юмора и солнечной улыбкой

Гилл Дэвидсон

Автор:
Татьяна Кондратьева
ТК
Татьяна Кондратьева
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