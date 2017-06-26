Клиенты жестоко избили хозяйку ресторана и её дочь за холодную курицу (видео)

Жанетт Норрис, владелица ресторана Qwik Chik в Баксли, Джорджия, рассказала про нападение, которое произошло на прошлой неделе у неё в заведении, предоставив видео с камеры наблюдения. По словам женщины, клиенты разозлились из-за того, что им подали холодную курицу, и отказались платить, при этом круша всё вокруг. Тогда хозяйка сообщила им, что вызвала полицию, после чего на неё напала недовольная девушка. Но на этом история не закончилась. На крики Жанетт прибежала её дочь, которую вырубил большой мужчина.