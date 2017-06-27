82-летний отец похоронил своего сына, но через 11 дней от него раздался звонок

Тело 56-летнего родственника полицейские нашли на тротуаре, опознав его по отпечаткам пальцев.

Когда 82-летний житель города Уайлдомар Фрэнк Керриган узнал о смерти сына, то его сердце едва не остановилось. Полицейские сообщили мужчине, что тело Фрэнка-младшего, который был психически болен и имел проблемы со сном, было найдено на улице. При этом в опознании не было необходимости, личность погибшего якобы идентифицировали по отпечаткам пальцев, сообщает The Sun.

Сестра погибшего на месте, где было найдено тело, собственноручно сделала мемориал в честь Фрэнка. Старший брат прочитал трогательную речь на похоронах 56-летнего родственника, которого захоронили недалеко от могилы матери.

Однако спустя почти две недели Фрэнку-старшему позвонил друг его сына и сообщил радостную новость о том, что родственник жив. Мужчина жил у него во внутреннем дворике. Оказалось, что в полицейском участке отпечатки пальцев были перепутаны, из-за чего произошла неразбериха. Причём "подставной" сын был внешне похож на настоящего. Теперь семья собирается подать в суд на правоохранительные органы, которые так халатно распоряжаются судьбами людей.