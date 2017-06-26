Педофилу отсрочили приговор, чтобы он смог сходить на свадьбу друга

Родители 14-летней жертвы насилия в шоке: педофилу из Шотландии отсрочили вынесение приговора, чтобы он смог посетить свадьбу своего друга.

Вместо того чтобы предстать перед судом, 51-летний Дерек Ламонд отправился на Нормандские острова, чтобы погулять на свадьбе друга. Когда об этом узнали члены семьи 14-летней жертвы, они пришли в ярость, но адвокат объяснил им, что поездка уже забронирована. Родители девушки пошли в суд и узнали, что слушание действительно перенесли на 29 июня.

Когда я увидела это, мне даже физически стало плохо Мать жертвы

Мама подростка заявила, что пребывает в ужасе от того, что насильник будет находиться на свободе лишнюю неделю. О том, что произошло, ей рассказала сама дочь — в тот злополучный вечер она вернулась домой в ссадинах и синяках. Родители гордятся тем, что девочка нашла в себе смелость обо всём рассказать полиции.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 26 2017 в 2:45 PDT

Трое членов семьи жертвы и близкий друг прибыли в здание суда, чтобы увидеть, как Ламонда, признанного виновным в изнасиловании несовершеннолетней, приговорят к тюремному сроку, но преступника там не было. Причина, по которой он не явился в суд, звучала как пощёчина для родственников девочки. Разрешение не приходить дал насильнику шериф — за несколько недель до суда он был предупреждён о том, что преступнику нужно будет поехать на свадьбу, потому что всё уже забронировано.