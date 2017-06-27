Порноактриса задохнулась во время съёмки, пока все думали, что она играет

Режиссёр японского эротического фильма настаивал на реалистичности, поэтому никто не понял, что девушка действительно умирает.

23-летняя японская порноактриса, чьё имя не разглашается, погибла во время съёмок группового секса в стиле буккакэ. Трагедия произошла на студии в Токио, где ныне покойная была задействована в сцене с участием тридцати мужчин, сообщает Sunday Register.

Согласно сценарию, 30 мужчин выстроились в очередь. Всё должно было быть максимально реалистично. Оператор

В какой-то момент актриса начала задыхаться, но все из съёмочной группы подумали, что она притворяется. На самом деле девушка подавилась и не могла дышать. Когда один из партнёров понял, в чём дело, то попытался реанимировать девушку. Однако было уже поздно — актриса скончалась до приезда врачей.