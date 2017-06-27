Порноактриса задохнулась во время съёмки, пока все думали, что она играет

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Порноактриса задохнулась во время съёмки, пока все думали, что она играет

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Фото: Социальные сети

Режиссёр японского эротического фильма настаивал на реалистичности, поэтому никто не понял, что девушка действительно умирает.

23-летняя японская порноактриса, чьё имя не разглашается, погибла во время съёмок группового секса в стиле буккакэ. Трагедия произошла на студии в Токио, где ныне покойная была задействована в сцене с участием тридцати мужчин, сообщает Sunday Register.

Согласно сценарию, 30 мужчин выстроились в очередь. Всё должно было быть максимально реалистично.

Оператор

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В какой-то момент актриса начала задыхаться, но все из съёмочной группы подумали, что она притворяется. На самом деле девушка подавилась и не могла дышать. Когда один из партнёров понял, в чём дело, то попытался реанимировать девушку. Однако было уже поздно — актриса скончалась до приезда врачей.

Сначала режиссёр разозлился, что актриса испортила сцену, начал на неё кричать. Но потом стало ясно, что девушка не притворяется

Оператор

Автор:
СТ
Сергей Трофимов
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