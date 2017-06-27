У женщины во время оргазма случился инсульт, и теперь она инвалид

Необычная, но весьма трагичная история произошла с 28-летней англичанкой: секс с мужем привёл к тому, что у женщины случился инсульт, и теперь она до конца жизни прикована к инвалидному креслу.

Люсинда Аллен пять лет назад оказалась на грани между жизнью и смертью после обычного секса со своим собственным мужем Тони. После оргазма она стала испытывать сильную головную боль, которая в итоге оказалась серьёзным симптомом.

На тот момент женщина была на шестом месяце беременности, и ей сразу же вызвали скорую помощь. По прибытии в больницу она впала в кому, а серия инсультов привела к тому, что у неё навсегда парализовало всю левую сторону тела.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 26 2017 в 4:17 PDT

Люсинда часто жаловалась на головную боль после оргазма, но в ту роковую ночь мучения были нестерпимыми. Очаг боли расположился над правым глазом и был таким сильным, что женщина даже не могла спать.

В агонии я ворочалась в постели и плакала, и тогда Тони решил позвонить моей матери Люсинда Аллен

На тот момент будущая мама думала, что это оргазмическая головная боль, которой подвержено довольно много людей обоих полов и с которой ей приходилось мириться всю её взрослую жизнь. Опасения начались, когда Люсинда не смогла произносить слова.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 26 2017 в 4:17 PDT

Когда женщину доставили в больницу, её погрузили в искуственную кому, чтобы успокоить мозг. Пока она пребывала в этом состоянии, ей сделали трепанацию — раскрыли череп, чтобы снизить давление в голове. Помимо здоровья женщины врачи были обеспокоены состоянием плода, поэтому на место прибыла команда акушеров, чтобы осуществить экстренные роды.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 26 2017 в 4:17 PDT

К счастью, сканирование показало, что ребёнок находится в полном порядке, а сама женщина вышла из комы спустя шесть дней, но была парализована. Узнав об этом, Люсинда не могла поверить в случившееся, всё было похоже на фильм ужасов, а не на реальную жизнь. Ещё через пару дней, во время которых будущая мама приходила в себя физически и эмоционально, её отпустили домой, но через три месяца она вернулась, чтобы ей сделали кесарево сечение.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 26 2017 в 4:18 PDT

К счастью, во время всего этого ужаса с Люсиндой находился её любящий муж, а затем и крошка Мэри-Элис. Несчастная женщина рассказала, что она мечтала бегать по парку со своей дочкой, как и остальные мамы, но, поскольку она прикована к инвалидному креслу, это попросту невозможно.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 26 2017 в 4:18 PDT

Сейчас женщина надеется на то, что терапия стволовыми клетками поможет вернуть ей хотя бы часть подвижности, а пока она делает всё, чтобы придать огласке синдром оргазмической головной боли. Обычно никто об этом не говорит, но Люсинда хочет положить этому конец. Если бы она вовремя обратилась к врачу, таких последствий могло бы и не быть.