Семья, приютившая 88 детей с нарушениями развития, осталась без отца

Камилла и Майк познакомились ещё в 70-х годах: она работала медсестрой, он — врачом-педиатром. К тому моменту Камилла уже усыновила троих детей, и рассказала возлюбленному о своей мечте — спасать детей-инвалидов. Майк поддержал Камиллу и предложил ей руку и сердце.
Самому старшему из усыновлённых детей сейчас 32 года, самому младшему — 8 лет. За это время Камилла и Майк потеряли 32 ребёнка — их диагнозы были несовместимы с долгой жизнью. Но даже мальчику, родившемуся без большей части головного мозга, в семье Джеральди обеспечили достойный уход.
Природа не делала поблажек для большого семейства. В 1992 году их дом разрушил ураган "Эндрю", в 2015 году в результате удара молнии сгорело всё их имущество. И наконец в начале прошлого года от рака умер Майк Джеральди, а Камилла осталась одна со множеством больных детей на руках.
Несмотря ни на что Камилла не отчаивается и не отказывается от помощи детям. У неё нет времени на то, чтобы пожалеть себя, ведь от неё зависит множество детских жизней. Сейчас семья живёт на деньги, собранные фондом Possible Dream.
Я должна быть сильной, иначе вся моя семья развалится
Камилла Джеральди
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