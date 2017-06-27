Семья, приютившая 88 детей с нарушениями развития, осталась без отца

Камилла Джеральди и её муж Майк в течение сорока лет усыновляют детей с особыми потребностями. Пара взяла в семью уже 88 детей с самыми разнообразными диагнозами: от расщепления позвоночника до синдрома Дауна. Сегодня Камилла осталась одна, но не опускает руки и продолжает заботиться о приёмных детях.

Камилла и Майк познакомились ещё в 70-х годах: она работала медсестрой, он — врачом-педиатром. К тому моменту Камилла уже усыновила троих детей, и рассказала возлюбленному о своей мечте — спасать детей-инвалидов. Майк поддержал Камиллу и предложил ей руку и сердце.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 26 2017 в 5:00 PDT

Самому старшему из усыновлённых детей сейчас 32 года, самому младшему — 8 лет. За это время Камилла и Майк потеряли 32 ребёнка — их диагнозы были несовместимы с долгой жизнью. Но даже мальчику, родившемуся без большей части головного мозга, в семье Джеральди обеспечили достойный уход.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 26 2017 в 5:00 PDT

Природа не делала поблажек для большого семейства. В 1992 году их дом разрушил ураган "Эндрю", в 2015 году в результате удара молнии сгорело всё их имущество. И наконец в начале прошлого года от рака умер Майк Джеральди, а Камилла осталась одна со множеством больных детей на руках.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 26 2017 в 5:00 PDT

Несмотря ни на что Камилла не отчаивается и не отказывается от помощи детям. У неё нет времени на то, чтобы пожалеть себя, ведь от неё зависит множество детских жизней. Сейчас семья живёт на деньги, собранные фондом Possible Dream.