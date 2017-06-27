Наркоману, который убил девушку, ударив её ножом 24 раза, дали пожизненное

Причиной нападения на беременную девушку стала ревность — мужчина заподозрил, что ребёнок не от него.

Перед тем как напасть на свою беременную девушку, 43-летний Джеймс Хатчинсон принял наркотики и выпил бутылку водки. В тот день они вернулись с рождественского ужина у родственников, когда мужчина заподозрил 39-летнюю Николу Вудмен в измене. Он связал возлюбленную и в течение часа наносил ей удары ножом и дубинкой в гостиной своего дома в Западном Йоркшире, сообщает Mirror.

После истязаний Джеймс пошёл за ещё одной дозой наркотиков, а когда вернулся, то Никола была уже мертва. Когда с момента смерти девушки прошло порядка 11 часов, он всё-таки решил вызвать скорую, вместе с которой прибыла и полиция.

Тело погибшей было ужасно изуродовано. Всего было насчитано более 100 телесных повреждений и 24 удара ножом, восемь из которых пришлись на грудную клетку. Джеймс был найден и арестован на следующей день. Его приговорили к пожизненному заключению. О досрочном освобождении он сможет просить только через 23 года.