Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели накануне их 30-летней годовщины

Лесли выпила бутылку вина, спела в караоке, в то время как 56-летний Энтони предпочёл насладиться несколькими литрами пива.
По приезде домой Лесли и Энтони начали спорить друг с другом. В ходе чего мелкая ругань переросла в скандал и поножовщину. После того как мужчина возмутился из-за незаправленной постели, Лесли не выдержала и нанесла своему мужу несколько ударов ножом в плечо.
Женщина сама позвонила в службу спасения и заявила, что у мужа из плеча идёт кровь и она понятия не имеет, каким образом он мог нанести себе вред.
Прибывшие на место полицейские услышали крики женщины. Войдя в дом, они обнаружили лежащего лицом в луже крови мужчину, а сама женщина лежала в гостиной — у неё была истерика.
В ходе расследования было установлено, что у Лесли есть ряд психологических заболеваний. По словам её адвоката, женщина часто подвергалась нападкам со стороны мужа и в последние семь лет жила в страхе.
Её реакция была мотивирована страхом. Она пыталась остановить агрессию, которая длилась многие годы в их семье
Джон Харрисон, адвокат
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