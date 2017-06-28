Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели накануне их 30-летней годовщины

Супружеская пара готовила вечеринку в пабе Old Bank в Олдхэме, Великобритания, в честь 30-летнего юбилея их свадьбы. После приготовлений они решили немного расслабиться с помощью алкогольных напитков.

Лесли выпила бутылку вина, спела в караоке, в то время как 56-летний Энтони предпочёл насладиться несколькими литрами пива.

По приезде домой Лесли и Энтони начали спорить друг с другом. В ходе чего мелкая ругань переросла в скандал и поножовщину. После того как мужчина возмутился из-за незаправленной постели, Лесли не выдержала и нанесла своему мужу несколько ударов ножом в плечо.

Женщина сама позвонила в службу спасения и заявила, что у мужа из плеча идёт кровь и она понятия не имеет, каким образом он мог нанести себе вред.

Прибывшие на место полицейские услышали крики женщины. Войдя в дом, они обнаружили лежащего лицом в луже крови мужчину, а сама женщина лежала в гостиной — у неё была истерика.

В ходе расследования было установлено, что у Лесли есть ряд психологических заболеваний. По словам её адвоката, женщина часто подвергалась нападкам со стороны мужа и в последние семь лет жила в страхе.