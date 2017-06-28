38-летней матери грозит 20 лет тюрьмы за секс с подростками в её машине

Женщина признала свою вину в преступлениях, но уточнила, что никто из её любовников не был против их связи.

Брук Лэджинесс признала себя виновной в совершении полового акта и орального секса с 14-летним и 15-летним подростками. 38-летняя женщина, которая работает косметологом в салоне красоты в Мичигане, соблазнила своих жертв, отправляя им "голые" фото, после чего приглашала детей на заднее сиденье автомобиля, сообщает The Sun.

О противозаконной связи рассказала мама одного из пострадавших, после чего Брук, которая уже 16 лет находится замужем, задержали, предъявив ей обвинения по 15 пунктам. Женщина признала себя виновной только в двух, теперь ей грозит до 20 лет тюремного заключения.

Брук рассказала, что с одним из подростков она занималась сексом около 15 раз. Он же и получал интимные фотографии женщины, на которых она стояла голой перед зеркалом. По словам самой обвиняемой, никто из её сексуальных партнёров не был против их связи.