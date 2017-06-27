Серийный убийца установил рекорд, проведя в одиночном заключении 14 235 дней

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Серийный убийца установил рекорд, проведя в одиночном заключении 14 235 дней

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Фото: © murderpedia.org

Известный серийный убийца сделал себе необычный подарок на свой день рождения — он установил рекорд Британии по длительности нахождения в одиночной камере.

Британский серийный маньяк Роберт Модсли встретил своё 64-летие в одиночной камере, так же, как и предыдущие 40 дней рождения. Если быть точнее, то своё жалкое одинокое существование он влачит уже 39 лет или 14 235 дней. До установления мирового рекорда ему осталось пять лет.

<p>Фото: © <a href="http://murderpedia.org/male.M/m/maudsley-robert.htm" target="_blank">murderpedia.org</a></p>

Модсли был приговорён пожизненно за двойное убийство 28 июля 1978 года. Тогда он сделал из столовой ложки нож, проткнул им голову своего сокамерника Сални Дарвуда, а затем задушил его. Он спрятал тело под своей койкой, а затем накинулся на другого сокамерника, Уильяма Робертса. Он разбил ему череп о стену, а затем взял ту же ложку, чтобы скрыть ему череп и якобы съесть мозг.

За этот инцидент он получил прозвища Ганнибал Каннибал и Ложка, но позже следствие опровергло эти детали

С тех пор он вынужден проводить время в одиночестве — ему законом запрещено находиться в камере с другими людьми. В 2010 году Модсли умолял суд разрешить ему играть в настольные игры с надзирателями, просто для того, чтобы нарушить монотонность его жизни.

Из крошечного окна его камеры открывается вид на бетонную стену. Он не стригся в течение 12 лет, ни один парикмахер не возьмётся за его стрижку. Его ногти, много лет не стриженные, превратились в когти. Сам Модсли иногда пишет письма, и в них он описывает свою реальность, словно он похоронен в бетонном гробу. Сейчас, установив рекорд Британии по заключению в одиночной камере, он, похоже, смирился со своей судьбой.

Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
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