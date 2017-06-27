Серийный убийца установил рекорд, проведя в одиночном заключении 14 235 дней

Известный серийный убийца сделал себе необычный подарок на свой день рождения — он установил рекорд Британии по длительности нахождения в одиночной камере.

Британский серийный маньяк Роберт Модсли встретил своё 64-летие в одиночной камере, так же, как и предыдущие 40 дней рождения. Если быть точнее, то своё жалкое одинокое существование он влачит уже 39 лет или 14 235 дней. До установления мирового рекорда ему осталось пять лет.

Модсли был приговорён пожизненно за двойное убийство 28 июля 1978 года. Тогда он сделал из столовой ложки нож, проткнул им голову своего сокамерника Сални Дарвуда, а затем задушил его. Он спрятал тело под своей койкой, а затем накинулся на другого сокамерника, Уильяма Робертса. Он разбил ему череп о стену, а затем взял ту же ложку, чтобы скрыть ему череп и якобы съесть мозг.

За этот инцидент он получил прозвища Ганнибал Каннибал и Ложка, но позже следствие опровергло эти детали Фото: © kinopoisk.ru

С тех пор он вынужден проводить время в одиночестве — ему законом запрещено находиться в камере с другими людьми. В 2010 году Модсли умолял суд разрешить ему играть в настольные игры с надзирателями, просто для того, чтобы нарушить монотонность его жизни.

Из крошечного окна его камеры открывается вид на бетонную стену. Он не стригся в течение 12 лет, ни один парикмахер не возьмётся за его стрижку. Его ногти, много лет не стриженные, превратились в когти. Сам Модсли иногда пишет письма, и в них он описывает свою реальность, словно он похоронен в бетонном гробу. Сейчас, установив рекорд Британии по заключению в одиночной камере, он, похоже, смирился со своей судьбой.