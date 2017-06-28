54-летний фетишист убил своего партнёра, уснув во время экстремальных секс-игр

Фетишиста, который уснул во время бурной секс-игры со своим партнёром и оставил его связанным, в противогазе и завёрнутым в целлофан, приговорили к тюремному заключению на срок длиною 2 года.

54-летний Кевин Адамс проводил ту роковую ночь, развлекаясь экстремальным сексом и наркотиками вместе со своим случайным партнёром — 36-летним Дохуном Кимом, с которым познакомился на сайте гей-знакомств в разделе "экстремальной гомосексуальной практики".

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 27 2017 в 2:29 PDT

Парочка нюхала мет и так называемый "наркотик для вечеринок" мефедрон, известный как М-кэт, баловалась попперсами и жидким экстази. После этого они начали делать эксцентричные селфи — Кевин надел на Дохуна противогаз, завернул в целлофан, привязал за лодыжки к кровати, а запястья связал, соединив верёвкой с шеей.

Осуществив задуманное, Кевин отключился, а Дохун остался в таком положении, абсолютно голый и в окружении горы секс-игрушек. Он пытался выбраться из ловушки, но все его попытки оказались тщетными. Верёвка сильно давила на шею, и к тому времени, когда мистер Адамс проснулся (в 2 часа ночи), его любовник уже не дышал.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 27 2017 в 2:29 PDT

Кевина Адамса признали виновным и обвинили в том, что он не обеспечил безопасность своего партнёра во время сексуальной деятельности, что привело к неумышленному убийству. Кроме того, его обвинили в хранении наркотиков, но наказания за это не назначили. Несмотря на то что у жертвы был постоянный партнёр и ВИЧ, он встречался с Адамсом почти каждый месяц.