19-летний юноша задушил собственного отца за то, что тот изнасиловал его сестру

В индийском городе Джамнагар подросток задушил своего отца, после того как узнал, что он дважды изнасиловал его замужнюю сестру.

Убийство произошло после того, как жертва изнасилования, живущая в Гуджарате, не смогла молчать о случившемся. Девушка позвала в гости своего 19-летнего брата, после чего пожаловалась, что во время визита отца домой он успел дважды её изнасиловать.

Услышанное привело подростка в ярость. Он незамедлительно назначил встречу отцу. Сначала они разговаривали на повышенных тонах, а затем юноша повалил отца на землю и задушил. Подростка задержала полиция.

Сестра юного убийцы заявила полицейским, что на некоторое время переехала к маме из-за разлада с мужем, а отец приезжает домой один раз в 10–15 дней.

Согласно официальным данным Национального бюро статистики по преступлениям в стране, в Индии ежедневно происходит более 90 изнасилований, хотя эксперты говорят, что реальные цифры просто шокируют.