"Родителям и друзьям я говорю так: Я счастлива, ведь у меня есть ещё одна нога"

Сотрудница компании по ипотечным кредитам видела, как взрывается её нога, когда её сбил нетрезвый водитель. Он был под действием алкоголя и наркотиков, а полиции он так и сказал: "Я животное, потому что курю траву каждый день".

Натали Гриффитс, 35-летняя жительница графства Дорсет, вышла из здания ветеринарной клиники, когда 22-летний Стивен Джонсон потерял управление своим автомобилем "Форд Фокус" и врезался в припаркованную машину. Сила удара была такова, что он оттолкнул другой автомобиль, прижав ногу мисс Гриффитс к "мини-куперу".

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 27 2017 в 7:13 PDT

Женщина очнулась через восемь часов в больнице, где ей должны были провести ампутацию ноги и удалить повреждённую ногу до колена. Виновник ДТП в это время скрылся с места аварии, но вскоре его поймала полиция. Он даже не пытался скрыть, что пьян и находится под действием наркотиков. Он также заявил, что никогда не сдавал на права, что машина не застрахована и что вообще не должен был садиться за руль.

Я не должен был водить машину. Я — животное Стивен Джонсон

Джонсона посадили в тюрьму на три года, а жертва аварии решилась рассказать о том, что ей пришлось пережить. Последнее, что она помнит в момент трагедии, — это жуткий крик. К ней не сразу пришло осознание, что это кричит она. Она ощущала настоящую агонию в своём теле и понимала, что произошло нечто ужасное.

Я помню, как посмотрела на свою ногу и увидела, как она буквально взорвалась подо мной Натали Гриффитс

Несчастная женщина даже не могла пошевелиться — по сути она висела без возможности что-либо сделать. Позже ей удалось освободиться, и она просто упала на асфальт. К ней подошёл молодой парень, которого она стала молить о помощи, но он просто стоял и с ужасом смотрел на её окровавленные ноги. Не выдержав жуткого зрелища, он просто сбежал.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 27 2017 в 7:14 PDT

Скорую помощь и полицию вызвал сердобольный местный житель — он стал невольным свидетелем жуткого происшествия. Женщину экстренно доставили в больницу, но спасти ногу не удалось. Ей пришлось удалить даже коленную чашечку — она была раздроблена на мелкие кусочки. Несчастную часто навещали родственники и друзья, и она, пряча слёзы, убеждала их, что всё хорошо, ведь она жива и у неё есть другая нога. Но в глубине души её терзал ужас, который она не хотела никому показывать.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 27 2017 в 7:14 PDT

Я любила лыжи, верховую езду, строила планы на будущее, но я поняла, что им не суждено сбыться Натали Гриффитс

Особые опасения у неё вызывало то, как дальше будут развиваться отношения с её молодым человеком Ричардом, с которым она встречалась всего месяц. Ей очень не хотелось терять его, но она понимала, что партнёр без ноги — это большая ответственность, и не хотела возлагать её на него. Она так и сказала ему: "Я пойму, если ты уйдешь", но он сказал, что любит её и что его любовь лишь стала крепче после того, что произошло.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 27 2017 в 7:15 PDT

Натали была очень рада узнать, что её "палача" посадили в тюрьму и запретили водить машину в течение пяти лет, но она чувствовала себя так, будто её саму осудили пожизненно. Ей тяжело признаться в том, что она держит зло на Джонсона: он сможет жить нормально, отсидев какие-то три года, хотя он чуть не убил её и покалечил на всю жизнь.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 27 2017 в 7:14 PDT

Женщина надеется, что её история поможет хоть кому-нибудь лишний раз задуматься, прежде чем сесть за руль в нетрезвом виде. Это поможет спасти сразу несколько жизней и не стать преступником или убийцей по глупой неосторожности.