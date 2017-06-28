17-летний подросток погиб после того, как его на спор похоронили заживо за £130

Однако организаторы выбрали неудачное место для захоронения и забыли прорыть туннель для поступления воздуха.

Подросток-каскадёр по имени Сумит умер после того, как его на спор похоронили заживо, заплатив мальчику £130. Погибший должен был пробыть под землёй целые сутки, но из-за того, что было выбрано неудачное место захоронения, он задохнулся. Дело в том, что яма была выкопана на месте биогазового завода в индийском городе Курад, где в земле находилось высокое содержание навоза, сообщает Daily Mail.

Местные жители рассказывают, что когда 17-летнего мальчика вытащили из-под земли, он был без сознания, но всё ещё жив, однако организаторы продолжали шоу. Когда Сумита доставили в больницу, было уже поздно. По словам врачей, причиной смерти стало суммарное воздействие на организм погибшего отсутствия кислорода и образования газа от навоза.

Кроме того, для таких трюков обычно роют отдельный туннель, чтобы воздух проникал к каскадёру, но организаторы забыли это сделать. Родители мальчика пытались достать его, пока не поздно, но их сразу же отгоняли.