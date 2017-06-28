59-летняя британка отдала все деньги 26-летнему мужу, которого в итоге убили

59-летняя британка Диана де Зойса осталась у разбитого корыта на берегу Индийского океана после того, как её 26-летний муж был найден мёртвым в доме своего друга. Ради возлюбленного женщина переехала на Шри-Ланку, продав свой дом в Шотландии. Вдова утверждает, что работник отеля женился на ней только из-за денег и в итоге стал жертвой вымогателей.

Диана де Зойса переехала на Шри-Ланку шесть лет назад, влюбившись в работника гостиницы, с которым она познакомилась во время отпуска. Спустя семь месяцев после первой встречи с 26-летним Приянджаной жительница Шотландии продала свой дом за 100 тысяч фунтов стерлингов и вернулась к возлюбленному с самыми серьёзными намерениями. После свадьбы молодожёны стали жить в городке Ахунгала на юго-западе острова.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 27 2017 в 10:28 PDT

Однако брак нельзя было назвать счастливым. Почти сразу Диана стала подозревать, что молодой ланкиец женился на ней только из-за денег. К тому же супруг редко появлялся дома. Отчасти это было связано с тем, что Приянджана устроился на работу в такси, но подарочные сертификаты на женское имя, которые Диана периодически находила дома, наводили её на мысль об измене.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 27 2017 в 10:28 PDT

Поймать своего мужа с поличным Диане так и не удалось: Приянджана был найден мёртвым в доме своего друга. Смерть наступила в результате огнестрельных ранений в область спины и живота. Полиция задержала двух подозреваемых в совершении преступления. По мнению Дианы, её возлюбленный погиб от рук вымогателей. Как бы то ни было, перед мисс де Зойса, оставшейся практически без средств к существованию, встал вопрос о возвращении на родину. По её словам, все деньги, которые она выручила от продажи дома, достались Приянджане и его родственникам. В британском консульстве на Шри-Ланке заявили, что окажут женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, всестороннюю поддержку.