59-летняя британка отдала все деньги 26-летнему мужу, которого в итоге убили

Диана де Зойса переехала на Шри-Ланку шесть лет назад, влюбившись в работника гостиницы, с которым она познакомилась во время отпуска. Спустя семь месяцев после первой встречи с 26-летним Приянджаной жительница Шотландии продала свой дом за 100 тысяч фунтов стерлингов и вернулась к возлюбленному с самыми серьёзными намерениями. После свадьбы молодожёны стали жить в городке Ахунгала на юго-западе острова.
Однако брак нельзя было назвать счастливым. Почти сразу Диана стала подозревать, что молодой ланкиец женился на ней только из-за денег. К тому же супруг редко появлялся дома. Отчасти это было связано с тем, что Приянджана устроился на работу в такси, но подарочные сертификаты на женское имя, которые Диана периодически находила дома, наводили её на мысль об измене.
Поймать своего мужа с поличным Диане так и не удалось: Приянджана был найден мёртвым в доме своего друга. Смерть наступила в результате огнестрельных ранений в область спины и живота. Полиция задержала двух подозреваемых в совершении преступления. По мнению Дианы, её возлюбленный погиб от рук вымогателей. Как бы то ни было, перед мисс де Зойса, оставшейся практически без средств к существованию, встал вопрос о возвращении на родину. По её словам, все деньги, которые она выручила от продажи дома, достались Приянджане и его родственникам. В британском консульстве на Шри-Ланке заявили, что окажут женщине, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, всестороннюю поддержку.
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