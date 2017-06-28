Мать двоих детей умерла спустя 2 года мучений после того, как её поджёг бойфренд

Жительница Огайо умерла через два года страшных мучений после того, как её облил бензином и поджёг собственный парень.

О смерти 33-летней Джуди Малиновски рассказала её мать Бонни Боуз. В последние два года жизни женщина мучилась от страшных ожогов 4-й и 5-й степени, которые покрывали около 80% её тела. Бесчеловечный акт невероятной жестокости по отношению к ней совершил её бывший бойфренд — 41-летний Майкл Следжер — он поджег её на автозаправке в 2015 году.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 12:49 PDT

Изначально Следжер отрицал тот факт, что поджёг свою девушку намеренно. Он заявлял, что она загорелась случайно — топливо вспыхнуло, когда он закурил сигарету. В сильнейшем пламени у Джуди были повреждены уши, пальцы, трахея, она не могла разговаривать, только шептала. Она утратила способность ходить и могла дышать лишь с помощью искусственной вентиляции лёгких.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 12:51 PDT

После нападения ей пришлось пережить 56 операций, но врачам не удалось закрыть гигантские раны на спине и ягодицах, поскольку девушка была слишком слаба, чтобы лежать на животе. С августа по май она находилась в госпитале, а после ей была оказана паллиативная помощь — исцеление путём улучшения качества жизни, а не устранения повреждений.

Суд не смог выдвинуть Слеждеру обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, и его посадили в тюрьму на 11 лет. Джуди Малиновски скончалась во вторник, и с того дня начался новый судебный процесс против Майкла, теперь ему грозит обвинение в убийстве. В январе со слов Джуди было составлено описание инцидента, и её слова будут использованы в ходе расследования.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 12:49 PDT

История с Джуди Малиновски подтолкнула властей Огайо к принятию нового закона, который планируется назвать в её честь. Теперь преступникам, которые изуродовали своих жертв при помощи легковоспламеняющихся веществ, грозит более тяжкое наказание.

Он получил 11 лет тюрьмы, а моя мама — пожизненное наказание Кэлин, дочь Джуди

К сожалению, жизнь Джуди не была счастливой даже до нападения. Незадолго до этого она сумела победить рак яичников и проходила финальные этапы по борьбе с наркотической зависимостью. Сейчас семья Малиновски готовится к похоронам, планируется, что будет организован сбор средств.