51-летняя женщина перед суицидом: Зачем жить, если я слишком стара, чтобы родить

Кроме того, в предсмертной записке погибшая написала, когда в последний раз кормила свою собаку.

51-летняя жительница Глостершира покончила с собой, внезапно осознав, что слишком стара для того, чтобы родить ребёнка. В предсмертной записке Джоан Моллер подробно описала свои страдания, а также уточнила, когда в последний раз кормила своего пса, сообщает Daily Mail.

Также перед смертью женщина прислала своей сестре открытку, в которой сообщила, что собирается в отпуск. После этого Джоан пропала, и её семья сразу же обратилась в полицию. Тело погибшей в позе эмбриона нашли спустя сутки после её смерти. Помимо предсмертного письма рядом с ней лежали ещё две записки с инструкциями для родственников по уходу за её собакой.

Дело в том, что Джоан страдала от депрессии, хронической усталости и фибромиалгии, то есть костно-мышечной боли и наличия специфических болезненных точек. Впервые мысли о суициде у неё появились в 2007 году, с тех пор она наблюдалась у психолога.