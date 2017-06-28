Врачи проигнорировали гангрену языка и сгубили 84-летнюю пенсионерку

Две убитые горем дочери винят врачей в том, что их престарелая мать не смогла достойно уйти из жизни. У пенсионерки сгнил, почернел и в конечном итоге выпал язык, а доктора лишь разводили руками, не зная, как помочь умирающей женщине.

Сьюзан Бартл и Паулин Рисетто заявили, что их мать Патриция Хатчинсон страдала несколько последних недель перед смертью, пока гнил и чернел язык у неё во рту. Потеря языка (на последнем этапе ей пришили его к внутренней стороне щеки) означала, что 84-летняя женщина не могла питаться обычным путём, поэтому ей приходилось есть через трубку в животе.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 1:27 PDT

Как только ей установили трубку, состояние Патриции резко ухудшилось. Семья умершей утверждает, что она была слишком длинной и постоянно путалась между ногами. Также родственники заявили, что с престарелой пациенткой обращались в больницу плохо, а доктора неоднократно упускали возможность выявить симптомы артериита, из-за которого сосуды в мозге воспалились, и это привело к выпадению языка.

Хирурги английского города Дарлингтон принесли свои извинения за то, что не смогли оперативно диагностировать заболевание. Они утверждают, что вынесли уроки из трагической смерти Хатчинсон. По крайней мере три доктора общались с пациенткой после того, как она начала жаловаться на проблемы со зрением, боли в языке, голове и плече. Заболевание можно было выяснить по анализу крови, но медсёстры упустили эту возможность и поставили женщине диагноз "молочница" из-за внешнего вида языка.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 1:27 PDT

После нескольких недель страданий обезвоженная и обессилевшая госпожа Хатчинсон была госпитализирована. На тот момент спасти язык было невозможно — он почернел и сгнил прямо у неё во рту. Её дочь Бартл рассказала, что однажды приехала навестить свою больную мать и нашла её дома, покрытую собственными испражнениями.

После всех этих симптомов персонал больницы был предупреждён о том, что среди пациенток находится женщина с очень тяжёлым и невыявленным заболеванием. Доктора признают клиническую ошибку, а сёстры надеются, что трагическая история их матери послужит уроком нерадивым докторам, которые больше не позволят пациентам так страдать.