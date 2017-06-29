Учительницу уволили в первые дни работы из-за орального секса со школьником

24-летняя девушка призналась в запретной связи, хоть молодой человек и был чаще всего её инициатором.

24-летняя учительница Лорин Барклэй познакомилась со своим 17-летним любовником в старшей школе Монетт в США, где она только начала работать, на время заменив другого педагога. Ученик сам рассказал об их запретной связи, когда их поймали в общественном парке, сообщает Mirror.

По словам подростка, они занимались сексом в доме у учительницы, при этом оральный секс был чаще всего в общественном парке, где их и заметили. Сама девушка призналась в запретной связи с учеником и была незамедлительно уволена. Сейчас Лорин освобождена под залог до следующего судебного заседания.

Впрочем, учительница рассказывает, что секс был по обоюдному желанию. Юноша не только был не против, но и сам инициировал интимную близость после уроков.