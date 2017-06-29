Порнозвезда ударила поклонника за селфи без её разрешения

20-летний юноша подбежал к ней прямо на улице в Сан-Антонио, когда актриса прогуливалась по ночному городу.

Мужчина из Сан-Антонио, штат Техас, попытался сделать селфи с экс-порнозвездой Миа Халифой, не спросив у неё разрешения. Тогда разъярённая девушка ударила 20-летнего поклонника по лицу, о чём он сразу же сообщил в "Твиттере", прикрепив фотографии "побоев".

Снимки пользователь под ником @FourthTigerClaw подписал: "Сфотографировался с Миа Халифой, и она ударила меня по лицу, в результате чего у меня появился синяк".

8 - 0 - fuckin' - 8 A post shared by Mia Khalifa (@notthefakemiakhalifa) on Jun 23, 2017 at 4:15pm PDT

Причём через несколько дней селфи с порнозвездой выложила другая фанатка, у неё никаких травм не было замечено. А сама Миа написала девушке, что была рада с ней сфотографироваться, поскольку она вежливо попросила об этом и не пихала телефон ей в лицо.