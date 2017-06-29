Порнозвезда ударила поклонника за селфи без её разрешения

Мужчина из Сан-Антонио, штат Техас, попытался сделать селфи с экс-порнозвездой Миа Халифой, не спросив у неё разрешения. Тогда разъярённая девушка ударила 20-летнего поклонника по лицу, о чём он сразу же сообщил в "Твиттере", прикрепив фотографии "побоев".
Снимки пользователь под ником @FourthTigerClaw подписал: "Сфотографировался с Миа Халифой, и она ударила меня по лицу, в результате чего у меня появился синяк".
Причём через несколько дней селфи с порнозвездой выложила другая фанатка, у неё никаких травм не было замечено. А сама Миа написала девушке, что была рада с ней сфотографироваться, поскольку она вежливо попросила об этом и не пихала телефон ей в лицо.
Can't relate lol pic.twitter.com/xB5YGGisuZ— Wholesome summer 17 (@modest_maya) 26 июня 2017 г.
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