Девочка, которая ненавидит самых умильных енотов и имеет на это полное право

Животное напало на трёхмесячного младенца и практически съело правую часть его лица, включая нос и ухо.

Шарлотта Понсе осталась без лица в возрасте трёх месяцев, когда домашний енот залез в её кроватку. Родители оставили во рту девочки бутылочку с молоком, которое пролилось на неё. Это, вероятно, и стало причиной атаки животного. Врачи пытались спасти хоть что-то, что осталось на лице у ребёнка, опасаясь, что он просто не выживет после таких травм: нос и правое ухо были полностью оторваны, сообщает The Sun.

Отец Шарлотты сразу же задушил енота, однако родителей всё равно лишили опеки над детьми, и девочку вместе с её братом приютили их дядя и тетя. Сейчас Шарлотте 14 лет, и совсем недавно она перенесла реконструктивную хирургию, с помощью которой ей восстановили лицо. Теперь у неё новый нос и ухо, изготовленные из хрящей, взятых из рёбер и выращиваемых у неё на руке.

Шарлотта — типичный подросток. Она в чём-то наглая и упёртая, ей трудно общаться со сверстниками, и у неё частые депрессии. Но, несмотря на произошедшее, ей легче сблизиться с животными, чем с людьми Приёмная мама Шарон Понсе

Первую операцию Шарлотте сделали, когда ей было два года. Но тогда восстановить нос и ухо врачи не могли, рекомендуя подождать, когда девочка вырастет. И вот благодаря доктору Конгкрите Чайясате и государственной программе Шарлотта наконец-то сможет носить серёжки!