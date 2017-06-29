Женщина упала в обморок в магазине, узнав цену на браслет, который она разбила

Посетительница рынка в китайском городе Жуйли, провинция Юньнань, упала в обморок, когда продавец сообщил стоимость разбитого ею браслета. Женщина хотела примерить нефритовое украшение и случайно уронила его на пол. После этого выяснилось, что браслет стоит 300 тысяч юаней — это больше двух с половиной миллионов рублей.

После того как женщину привели в чувство, она попробовала договориться с продавцом о том, чтобы заплатить 70 тысяч юаней в качестве возмещения ущерба, но тот стоял на своём. В дальнейшем независимый эксперт оценил браслет в 180 тысяч юаней — именно эту сумму семья женщины обязана выплатить продавцу. Публикация от @nebesnyphoenix Июн 28 2017 в 7:06 PDT