Девушку, отказавшуюся от секса на свинг-пати, избили и дважды изнасиловали

Мужчина напал на женщину, избил, дважды изнасиловал и начал душить её после того, как она отказалась заниматься с ним сексом в клубе свингеров. Сам насильник отрицает свою вину, заявляя, что девушка любит "пожёстче" и всё между ними происходило по обоюдному согласию.

Сивил Моррис 38 лет отрицает обвинения в двух изнасилованиях и нанесении телесных повреждений своей жертве. По словам следствия, мужчина находился в клубе свингеров и занимался сексом с одной девушкой, после чего предложил то же самое другой, но та отказалась. Тогда он изнасиловал её в клубе, а потом ещё раз — в гораздо более жёсткой форме — уже дома.

Публикация от jamlife (@jammy_life) Июн 28 2017 в 8:15 PDT

Очевидцы говорят, что и нападавший, и его жертва находились под влиянием кокаина. По их словам, девушка была так напугана, что обмочилась от страха. Следствию стало ясно, что Моррис отвёз девушку домой и придушил, чтобы она потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то обнаружила, что лежит обнажённая на кровати лицом вниз, жестоко изнасилованная.

На следующий день она прошла медицинское обследование, в ходе которого стало известно, что ей были нанесены травмы. Моррис был опрошен детективами, он сказал, что все обвинения в его адрес ложны, ведь всё происходило по обоюдному согласию. "Она просто любит жёсткий секс", — спокойно ответил насильник. Расследование продолжается.