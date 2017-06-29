В Китае 13 наркоторговцев приговорили к смерти в присутствии 10 тысяч человек

В Китае 13 человек были приговорены к смерти за наркоторговлю. Всего перед судом в городе Шаньвэй предстало 18 человек, но пять из них отделались условным наказанием. На открытом судебном слушании присутствовало 10 тысяч человек.
Сразу после суда восемь из 13 наркоторговцев были казнены. Сама казнь, разумеется, не была публичной. На этих кадрах видно, как приговорённых к смерти отправляют на место исполнения приговора.
Это уже не первое публичное судебное слушание в отношении наркоторговцев. В 2015 году 38 преступников осудили в присутствии 10 тысяч человек. Таким образом правительство Китая рассчитывает продемонстрировать свою жёсткость в отношении торговцев наркотиками.
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