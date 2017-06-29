В Китае 13 наркоторговцев приговорили к смерти в присутствии 10 тысяч человек

Суд в городе Шаньвэй в ходе публичного слушания приговорил к смерти 13 наркоторговцев. Судебное разбирательство состоялось 24 июня, и на нём присутствовало 10 тысяч человек. В отношении восьми торговцев наркотиками приговор был приведён в исполнение сразу после суда.

В Китае 13 человек были приговорены к смерти за наркоторговлю. Всего перед судом в городе Шаньвэй предстало 18 человек, но пять из них отделались условным наказанием. На открытом судебном слушании присутствовало 10 тысяч человек.

Публикация от @nebesnyphoenix Июн 29 2017 в 1:13 PDT

Сразу после суда восемь из 13 наркоторговцев были казнены. Сама казнь, разумеется, не была публичной. На этих кадрах видно, как приговорённых к смерти отправляют на место исполнения приговора.

Это уже не первое публичное судебное слушание в отношении наркоторговцев. В 2015 году 38 преступников осудили в присутствии 10 тысяч человек. Таким образом правительство Китая рассчитывает продемонстрировать свою жёсткость в отношении торговцев наркотиками.