7 российских знаменитостей, которых сгубил зелёный змий

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7 российских знаменитостей, которых сгубил зелёный змий

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Фото: www.instagram.com/yakovlevsinger

Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер от осложнений, развившихся на фоне цирроза печени — болезни, которая сгубила многих творческих людей, известных всей стране.

Инна Ульянова — цирроз печени

В последние годы жизни Инна Ульянова злоупотребляла, почти не общалась с родственниками и коллегами. В 2005 году актрисы не стало

Егор Летов — отравление алкоголем

19 февраля 2008 года Егор после обеда прилёг на диван. Его жена даже не подозревала, что мужу стало плохо. Он умер во сне

Виктор Косых — смертельная доза алкоголя

Вскрытие показало, что из-за спиртного в 2011 году у Косых произошло кровоизлияние в мозг, что и привело к летальному исходу

Владимир Тишенков — смертельная доза алкоголя

Анализ крови 49-летнего шоумена показал содержание 2,4 промилле. Это и привело к остановке сердца мужчины

Владислав Галкин — передозировка алкоголя

Накануне смерти Галкин выглядел плохо, говорил о самоубийстве, но его останавливали мысли о родителях. В 2010 году актёра не стало

Андрей Краско — алкогольный инфаркт

Актёр скончался на 49-м году жизни от сердечной недостаточности, вызванной алкогольным инфарктом

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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