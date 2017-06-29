7 российских знаменитостей, которых сгубил зелёный змий

Инна Ульянова — цирроз печени
В последние годы жизни Инна Ульянова злоупотребляла, почти не общалась с родственниками и коллегами. В 2005 году актрисы не стало
Егор Летов — отравление алкоголем
19 февраля 2008 года Егор после обеда прилёг на диван. Его жена даже не подозревала, что мужу стало плохо. Он умер во сне
Виктор Косых — смертельная доза алкоголя
Вскрытие показало, что из-за спиртного в 2011 году у Косых произошло кровоизлияние в мозг, что и привело к летальному исходу
Владимир Тишенков — смертельная доза алкоголя
Анализ крови 49-летнего шоумена показал содержание 2,4 промилле. Это и привело к остановке сердца мужчины
Владислав Галкин — передозировка алкоголя
Накануне смерти Галкин выглядел плохо, говорил о самоубийстве, но его останавливали мысли о родителях. В 2010 году актёра не стало
Андрей Краско — алкогольный инфаркт
Актёр скончался на 49-м году жизни от сердечной недостаточности, вызванной алкогольным инфарктом
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