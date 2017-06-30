Тело изнасилованной официантки нашли в номере, запертом на велосипедный замок

Молодая официантка из Таиланда, чьё тело нашли в номере отеля, по словам следователей, была жестоко изнасилована перед убийством. Её запястья и лодыжки были связаны вместе, лицо покрыто синяками, а горло перерезано. По основной версии, это сделал один из нескольких любовников девушки.

Тело 25-летней Шришрафы Косин было найдено обнажённым на полу гостиничного номера с запястьями и лодыжками, связанными её собственной одеждой. На голову был намотан её розовый свитер, бюстгальтер спущен так, чтобы была видна грудь, а остальное бельё отсутствовало.

Уходя, насильник украл у девушки две золотые цепочки, золотой браслет и мобильный телефон. Полиция проверяет все магазины и ломбарды в районе, в которые преступник мог сдать эти вещи. Следователи опросили бывшего парня погибшей, её родственников, а также начали слежку за подозреваемым, которого видели очевидцы, когда он покидал отель в воскресенье днём.

Друзья и коллеги рассказали детективам, что девушка поддерживала отношения сразу с несколькими мужчинами. Обеспокоенные, они позвонили в полицию, и правоохранители направились в мотель, в котором девушка, предположительно, остановилась, там они увидели велосипедный замок на внешней стороне двери.

Полицейским пришлось разрезать замок, и то, что они увидели в комнате, повергло их в шок. Красивая молодая девушка лежала на полу лицом вверх в луже собственной крови. По словам экспертов, тело находилось там уже два или три дня.

Чтобы выяснить детали дня, в который умерла Шришрафа, детективы опросили её коллег. Они сказали, что девушка не была конфликтной, она со всеми хорошо ладила. Близкие Шришрафы надеются, что преступник будет пойман и справедливо наказан.