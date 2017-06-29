Полиция скрывает причину смерти туристки, останки которой нашли у логова варана

Сначала стражи правопорядка сообщили родителям погибшей, что она покончила жизнь самоубийством.

Когда 30-летняя туристка из Бельгии погибла на тайском острове Тау, местная полиция сообщила, что девушка покончила жизнь самоубийством. Однако оказалось, что на самом деле тело Элизы Деллимандж было найдено наполовину съеденным вараном. Стражи правопорядка скрыли достоверную информацию, так как за последние три года это уже седьмой турист, которого убили на острове, сообщает Daily Mail.

Впрочем, родители погибшей до сих пор считают, что полиция не говорит правду. По их словам, Элиза в течение последних двух лет путешествовала по Азии и до своей смерти занималась йогой, а также изучала тантру на острове Панган. Кроме того, она поклонялась религиозному лидеру Сатья Саи Баба.

Тело Элизы было найдено за восемь дней до того, как она собиралась вернуться на родину. Местные жители нашли останки погибшей, которые вели к огромному ящеру. Личность туристки идентифицировали при помощи стоматологических записей.