Копы выложили в Сеть видео допроса москвича, который считает себя Ван Даммом

Во время съёмки мужчина, возможно, находился в нетрезвом состоянии, хотя сам уверят, что пьёт только бензин, солярку и машинное масло. Вопросы также вызывает и его одежда. На нём что-то похожее на форму офицера армии США, иностранные нашивки. Во время разговора он утверждает, что является Жан-Клодом Ван Даммом.
За фильм "Самоволка" я получил $23 млн, это больше 3 млрд рублей. И я живу на это... Всё!
"Русский Ван Дамм"
При этом "русский Ван Дамм" говорит, что служил в ВДВ и ДШБ и знает "американский язык". В общем, человек явно испытывает проблемы с психикой, и ему можно только посочувствовать.
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