Копы выложили в Сеть видео допроса москвича, который считает себя Ван Даммом

В Сети набирает популярность видео допроса мужчины, который явно испытывает проблемы с психикой. Фотографии этого человека и ранее появлялись в Сети — пользователи снимали его в московском метро, и каждый такой снимок собирал тысячи комментариев. Пока что личность "русского Жан-Клода Ван Дамма" (так его прозвали в соцсетях) не установлена. Также предстоит разобраться, каким образом видео его допроса оказалось в Сети. Действие происходит в одном из полицейских участков, и автор видео — явно не случайно зашедший туда прохожий... В Сети уже осудили поступок правоохранителей, которые не имели права публиковать такое видео без согласия задержанного.

Во время съёмки мужчина, возможно, находился в нетрезвом состоянии, хотя сам уверят, что пьёт только бензин, солярку и машинное масло. Вопросы также вызывает и его одежда. На нём что-то похожее на форму офицера армии США, иностранные нашивки. Во время разговора он утверждает, что является Жан-Клодом Ван Даммом.

За фильм "Самоволка" я получил $23 млн, это больше 3 млрд рублей. И я живу на это... Всё! "Русский Ван Дамм"

При этом "русский Ван Дамм" говорит, что служил в ВДВ и ДШБ и знает "американский язык". В общем, человек явно испытывает проблемы с психикой, и ему можно только посочувствовать.

Публикация от buenosnotches1986 (@buenosnotches1986) Июн 29 2017 в 3:25 PDT