25-летнюю девушку арестовали после того, как она родила от 11-летнего мальчика

Жительница Флориды продолжала отношения с ребёнком, пока ему не исполнилось 14 лет.

22-летняя жительница Хилсборо, штат Флорида, совратила 11-летнего мальчика и уже через несколько месяцев забеременела от него. Причём после рождения ребёнка Марисса Моури продолжила сексуальную связь с несовершеннолетним любовником, пока ему не исполнилось 14 лет, сообщает Daily Mail.

Полиции удалось узнать все подробности противозаконного романа и наконец-то добиться ареста Мариссы, которой уже 25 лет. Пока расследование продолжается, трёхлетний ребёнок находится на попечении её родителей.