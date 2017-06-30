25-летнюю девушку арестовали после того, как она родила от 11-летнего мальчика

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25-летнюю девушку арестовали после того, как она родила от 11-летнего мальчика

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Фото: Социальные сети

Жительница Флориды продолжала отношения с ребёнком, пока ему не исполнилось 14 лет.

22-летняя жительница Хилсборо, штат Флорида, совратила 11-летнего мальчика и уже через несколько месяцев забеременела от него. Причём после рождения ребёнка Марисса Моури продолжила сексуальную связь с несовершеннолетним любовником, пока ему не исполнилось 14 лет, сообщает Daily Mail.

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Полиции удалось узнать все подробности противозаконного романа и наконец-то добиться ареста Мариссы, которой уже 25 лет. Пока расследование продолжается, трёхлетний ребёнок находится на попечении её родителей.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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