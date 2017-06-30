7-летний мальчик, умирающий от рака, попросил сделать фото за секунды до смерти

Брейдену Прескотту был поставлен диагноз "нейробластома", когда ему было всего два года. Однако его мама Стеф почувствовала, что что-то не так, за полтора года до того, как врачи нашли рак. По словам женщины, ребёнок постоянно хромал, у него была высокая температура, которую она не могла сбить, его кожа была бледной и он мало ел, сообщает Mirror.
Сначала врачи решили, что у Брейдена септический артрит, но после операции на правом бедре самочувствие малыша не изменилось. При повторном осмотре медики нашли у ребёнка новообразование на животе и уплотнение в кости, которое оказалось раковой опухолью. Брейден прошёл через 11 различных видов химиотерапии и всё равно продолжал бороться за свою жизнь.
Несмотря на все усилия, лечение не помогло ребёнку. В ночи Стеф услышала, как Брейден задыхается, и сразу же вызвала врачей, которые сказали, что малышу уже ничем нельзя помочь — он уходит. Отец взял его на руки, и семилетний мальчик, который молчал уже несколько дней, внезапно заговорил. Он попросил сфотографировать этот момент и через несколько секунд после снимка скончался. Родители Брейдена выложили последний снимок их сына в Сеть, чтобы предупредить другие семьи об опасности нейробластомы.
Мы учимся жить без Брейдена. Первое Рождество без него было ужасным, но мы привыкаем. Лучше уже никогда не станет, надо просто научиться с этим жить
Сейчас Стеф снова беременна и ждёт девочку. По её словам, это подарок от Брейдена, который всегда мечтал о сестре.
Нейробластома — редкая форма рака, которая поражает детей в возрасте до пяти лет
Первыми симптомами являются опухоль и метастазы, которые можно прощупать. У некоторых раздувается живот или есть припухлость на шее
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