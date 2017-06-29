Мать купила дочери упаковку винограда, в которой нашла чёрную вдову

Упаковка с виноградом пролежала в холодильнике неделю, поэтому, когда женщина достала её, все виноградины были покрыты паутиной.

33-летняя жительница города Кодденхем Кимберли Сеймур купила в одном из супермаркетов упаковку чёрного винограда и положила её в холодильник, забыв о покупке на неделю. Однако, когда женщина решила помыть ягоды для своей девятилетней дочери, внутри она нашла одного из самых опасных в мире пауков — чёрную вдову, сообщает Daily Mail.

После того как Кимберли достала виноград из холодильника, она увидела, что все ягоды покрыты паутиной, а в углу упаковки спрятался паук, на спине которого были красные отметины. Женщина позвонила в Фонд дикой природа Саффолка, где ей сообщили, что это была чёрная вдова. Эту информацию подтвердил и эксперт из канадского университета в Торонто.

В магазине, в котором Кимберли купила виноград, сообщили, что проверяют полученную информацию, а также заверили, что все их товары тщательно чистятся и проверяются перед продажей.