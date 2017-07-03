Эта история до сих пор пробирает до дрожи: детей на фото не могут найти 28 лет

Снимок подкинули на автостоянку в 1989 году, после чего полицейские Флориды незамедлительно начали расследование.

Сделанная на Polaroid фотография, на которой были изображены двое связанных детей, была найдена на автостоянке во Флориде в августе 1989 года. На снимке девушка вместе с маленьким мальчиком лежат на кровати с кляпом во рту. Следователи тут же занялись расследованием странной находки, однако в течение 28 лет им так и не удалось найти детей, сообщает The Sun.

Когда фотография была опубликована полицией, то сотни семей написали, что это их пропавшие родственники. Одной из них оказалась мама Тары Калико, которая рассказала, что девушка на снимке — это её дочь, которая пропала за год до этого. В 1988 году 19-летняя Тара ехала на велосипеде по знакомому маршруту в Нью-Мексико, и с тех пор её никто не видел. И действительно, Тара была очень похожа на девушку на снимке, но ФБР сочло доказательства неубедительными. Дело пропавшей до сих пор не раскрыто.

Личность мальчика также не удалось установить, несмотря на то что семья Майкла Хенли верила, чтобы это был он. Её теория была развенчана, когда копы нашли останки мальчика в лесу в Нью-Мексико. По их версии, мальчик погиб после того, как потерялся.

Единственной зацепкой на месте, где была найдена фотография, был подозрительный белый фургон без окон. Но и он исчез без следа. Поэтому до сих пор неизвестно, что стало с детьми на снимке и где они сейчас находятся.