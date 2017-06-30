Отец, случайно убивший 9-летнюю дочь: Я учил её, что нельзя играть с оружием...

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Отец, случайно убивший 9-летнюю дочь: Я учил её, что нельзя играть с оружием...

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Фото: Социальные сети

Мужчина навёл ствол на старшую дочку, не подозревая, что он заряжен, и спустил курок.

Эрик Хаммел позвонил в полицию после того, как случайно застрелил девятилетнюю дочь Оливию в своём доме в Хобарте, штат Огайо. 33-летний отец хотел показать девочке и её младшим братьям, что нельзя брать в руки огнестрельное оружие, и нажал на курок, не подозревая, что пистолет был заряжен. Пуля попала в лоб ребёнка с двух метров, сообщает The Sun.

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Мужчина тут же позвонил в службу 911 и сообщил: "У меня был пистолет. Я нажал на курок. Я не знал, что там была пуля. Я застрелил собственную дочь". В панике Эрик спрашивает, нужно ли ребёнку делать искусственное дыхание, ведь у неё повсюду кровь.

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О боже, боже, нет! Пожалуйста, не уходи. Только не это. Я должен давить ей на грудь? У неё повсюду кровь

Эрик Хаммел

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Эрик рассказал, что показывал пистолет детям, чтобы объяснить им, что с оружием играть нельзя. После этого отец навёл ствол на девочку и спустил курок. Мужчину обвинили в убийстве по неосторожности лица младше 14 лет, однако Эрик свою вину не признаёт.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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