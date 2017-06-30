Учительница домогалась 13-летней школьницы за 4 месяца до своей свадьбы

Женщина преподавала физкультуру в местной школе в Огайо, где и познакомилась со своей жертвой.

Учительницу Брук Розендаля обвинили в сексуальных домогательствах к 13-летней девочке за четыре месяца до её свадьбы. По версии следствия, 33-летняя женщина три раза переходила черту в отношении ребёнка, сообщает The Sun.

Брук три года работала учителем физкультуры в местной школе в городе Ривердейл, штат Огайо. Женщина, с которой был заключён годичный контракт, учила девочек играть в волейбол и баскетбол, пока одна из школьниц не пожаловалась на неподобающее поведение педагога. На время расследования Брук отстранили от преподавания.

При этом жертва сексуального домогательства не была непосредственной ученицей Брук. Обе девушки знали друг друга в рамках школьных программ.