Учительница домогалась 13-летней школьницы за 4 месяца до своей свадьбы

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Учительница домогалась 13-летней школьницы за 4 месяца до своей свадьбы

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Фото: Социальные сети

Женщина преподавала физкультуру в местной школе в Огайо, где и познакомилась со своей жертвой.

Учительницу Брук Розендаля обвинили в сексуальных домогательствах к 13-летней девочке за четыре месяца до её свадьбы. По версии следствия, 33-летняя женщина три раза переходила черту в отношении ребёнка, сообщает The Sun.

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Брук три года работала учителем физкультуры в местной школе в городе Ривердейл, штат Огайо. Женщина, с которой был заключён годичный контракт, учила девочек играть в волейбол и баскетбол, пока одна из школьниц не пожаловалась на неподобающее поведение педагога. На время расследования Брук отстранили от преподавания.

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При этом жертва сексуального домогательства не была непосредственной ученицей Брук. Обе девушки знали друг друга в рамках школьных программ.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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