Вражда кланов путешественников закончилась жестоким убийством 25-летнего парня

Молодой парень из английской семьи путешественников был жестоко забит насмерть лопатой на глазах у родителей на территории автозаправки.

Помимо родителей очевидцами этой драки, которую полицейские охарактеризовали как "ужасающая", стали ещё несколько водителей, которые так же находились на одной из заправок на трассе М25 в графстве Суррей. По данным следствия, жертвой стычки стал 25-летний Куэй Саундерс, видный член общества путешественников.

Детективы предполагают, что мотивом для убийства могла послужить вражда Саундерса с другим членом клуба путешественников. Журналисты издания Daily Mail подтвердили эту информацию — они разузнали, что семья Саундерса некоторое время назад враждовала с другой семьёй путешественников. Это доказали и следы от выстрела из дробовика на доме у одной семьи, и порванное ухо у одного из членов другой семьи.

Раненый Саундерс был доставлен в больницу в Лондоне, где врачи констатировали его смерть. Эта смерть страшно задела его девушку, Ларосу Смит, которая написала трогательный пост в "Фейсбуке", посвящённый Куэю.

Невыносимо думать о том, что я больше не смогу позвонить ему перед сном, чтобы ложиться спать, слыша его голос Лароса Смит

По версии следствия, всё началось два года назад, когда брат погибшего, Пол Саундерс напал на члена конкурирующей семьи с мачете. Он и два его товарища напали на 24-летнего Эдварда Дули неподалёку об бара. После нападения рука Дули была практически оторвана, хулиганы отрезали ему палец и нанесли несколько черепно-мозговых травм. Пол Саундерс признал себя виновным и был заключён в тюрьму на восемь месяцев.

Этого было недостаточно для Эдварда, и он организовал несколько проникновений в дом Саундерсов, в котором на тот момент спали дети. Его история тоже закончилась тюрьмой после перестрелки из машины, в результате которой 54-летний мужчина остался слепым на один глаз.

Убийство Куэя Сандерса было ужасной ошибкой в истории двух враждующих семейств. Но нет худа без добра — сердце погибшего было отдано пациенту, который остро нуждался в пересадке. Теперь он может жить, а братья погибшего знают, что сердце Куэя продолжает биться в чужой груди. Вопрос об обратной мести остаётся открытым.