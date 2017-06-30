Девочку, которую 3 года назад отец облил кислотой, впервые прооперировали

Мужчина хотел отомстить своей бывшей жене, облив кислотой женщину и её нового мужа, но ошибся.

Джули Кумари было всего четыре года, когда собственный отец облил её кислотой. Мужчина злился на свою бывшую жену Рани Дави из-за того, что она бросила его и вышла снова замуж. Поэтому, чтобы отомстить возлюбленной, он решил изуродовать её мужа и саму Рани. Но в тот день рядом с отчимом Хеера Лалом спала маленькая Джули, сообщает Daily Mail.

Оба пострадавших были доставлены в ближайшую государственную больницу в Индии. У Хеера 60% кожи пострадали от ожогов, и он скончался от инфекции. Джули пострадала меньше — 40%, и её матери пришлось продать ферму, чтобы оплатить хотя бы часть лечения ребёнка. Но врачи выписали девочку через десять дней, сказав, что они ничем больше не могут ей помочь. Джули осталась с с тяжёлыми ожогами лица, рук, шеи и грудной клетки.

Я потеряла мужа и не хочу потерять дочь. Я плакала каждую ночь, потому что отчаянно хотела, чтобы она поправилась, но у меня не было на это денег — я зарабатываю всего £2 в день. Рани Дави

К счастью, о девочке узнали в благотворительной организации Chhanv Foundation, которая помогает жертвам кислотных атак. Благодаря им Джули, которой уже семь лет, провели операцию по на шее, где кожа не позволяла ей шевелить головой. В следующем месяце ребёнку прооперируют левый глаз, также планируется пластическая операция для коррекции деформаций.