Девушка, 8 лет ждавшая донорское сердце, получила его, родила дочку и умерла

После родов девушка чувствовала себя превосходно и смеялась вместе с мужем, пока внезапно ей не стало плохо.

Мэг Джонсон серьёзно заболела, когда ей было 15 лет, и это вылилось в миокардит. После нескольких лет приёма лекарств девушку поставили в очередь на трансплантацию. Но переломный момент настал через восемь лет, когда Мэг подхватила пневмонию и врачи сообщили, что она выживет только в том случае, если пересадка сердца будет осуществлена в течение недели. К счастью, донор нашёлся через несколько часов, сообщает Daily Mail.

Через пару лет после операции Мэг встретила своего будущего мужа Нейтана. Они поженились в 2012 году и переехали в Нэшвилл, штат Теннесси, где Мэг работала в медицинском центре Вандербилта, а Нейтан писал музыку. По словам друзей, супруги каждый день проводили вместе и мечтали о большой семье.

Беременность 32-летней Мэг проходила без осложнений. Когда начались роды, Нейтан сразу же приехал к любимой, чтобы поддержать её. Когда на свет появилась их дочка, которую назвали Элли, супруги ещё несколько часов разговаривали, смеялись, фотографировались, пока Мэг внезапно не стало плохо, а через час её не стало. Причина смерти женщины неизвестна до сих пор.

Мэг любила людей. Но больше всего она любила Нейта. Они так сильно любили друг друга. Их любимым занятием было проводить время друг с другом, разговаривать или просто сидеть в тишине... просто быть вместе Друзья Нейтана и Мэг

На сайте Gofundme начался сбор средств в поддержу отца-одиночки, сумма уже достигла 250 тысяч долларов.