Девушка, 8 лет ждавшая донорское сердце, получила его, родила дочку и умерла

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Девушка, 8 лет ждавшая донорское сердце, получила его, родила дочку и умерла

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Фото: instagram.com/iamnathanjohnson

После родов девушка чувствовала себя превосходно и смеялась вместе с мужем, пока внезапно ей не стало плохо.

Мэг Джонсон серьёзно заболела, когда ей было 15 лет, и это вылилось в миокардит. После нескольких лет приёма лекарств девушку поставили в очередь на трансплантацию. Но переломный момент настал через восемь лет, когда Мэг подхватила пневмонию и врачи сообщили, что она выживет только в том случае, если пересадка сердца будет осуществлена в течение недели. К счастью, донор нашёлся через несколько часов, сообщает Daily Mail.

<p>Фото: instagram.com/iamnathanjohnson</p>

Через пару лет после операции Мэг встретила своего будущего мужа Нейтана. Они поженились в 2012 году и переехали в Нэшвилл, штат Теннесси, где Мэг работала в медицинском центре Вандербилта, а Нейтан писал музыку. По словам друзей, супруги каждый день проводили вместе и мечтали о большой семье.

<p>Фото: www.instagram.com/megrjohnson</p>

Беременность 32-летней Мэг проходила без осложнений. Когда начались роды, Нейтан сразу же приехал к любимой, чтобы поддержать её. Когда на свет появилась их дочка, которую назвали Элли, супруги ещё несколько часов разговаривали, смеялись, фотографировались, пока Мэг внезапно не стало плохо, а через час её не стало. Причина смерти женщины неизвестна до сих пор.

<p>Фото: instagram.com/iamnathanjohnson</p>

Мэг любила людей. Но больше всего она любила Нейта. Они так сильно любили друг друга. Их любимым занятием было проводить время друг с другом, разговаривать или просто сидеть в тишине... просто быть вместе

Друзья Нейтана и Мэг

<p>Фото: www.instagram.com/megrjohnson</p>

На сайте Gofundme начался сбор средств в поддержу отца-одиночки, сумма уже достигла 250 тысяч долларов.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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