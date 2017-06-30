Женщина, сыну которой сделали обрезание без её разрешения, добилась ареста врача

Мать, чьё имя не называется, рассказала, что в 2013 году её сына тайно обрезали, пока он гостил у бабушки с дедушкой по отцовской линии. Женщина узнала об этом лишь по последствиям: она решила сменить подгузник сына и обнаружила, что он наполнен кровью.
Шокированная мать подала заявление в полицию, но там не сочли нужным заводить уголовное дело и передали жалобу в главный медицинский совет. Женщина не отступилась и обратилась к адвокату Саимо Чахал, которая выступает за полный запрет обрезания в Великобритании.
Саимо Чахал добилась возобновления уголовного дела, и суд наконец-то арестовал подозреваемых: 61-летнего врача и родителей отца обрезанного мальчика. Однако Британская медицинская ассоциация напомнила, что мужское обрезание считается законным, если оба родителя выразили своё согласие.
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