Женщина, сыну которой сделали обрезание без её разрешения, добилась ареста врача

Жительница Ноттингема, сыну которой сделали обрезание без её ведома, добилась ареста врача и родителей мужа. Женщина узнала о проведённом обряде лишь тогда, когда обнаружила наполненный кровью подгузник сына. Суд в течение четырёх лет отказывался арестовывать виновных, но недавно дело всё же сдвинулось с мёртвой точки.

Мать, чьё имя не называется, рассказала, что в 2013 году её сына тайно обрезали, пока он гостил у бабушки с дедушкой по отцовской линии. Женщина узнала об этом лишь по последствиям: она решила сменить подгузник сына и обнаружила, что он наполнен кровью.

Шокированная мать подала заявление в полицию, но там не сочли нужным заводить уголовное дело и передали жалобу в главный медицинский совет. Женщина не отступилась и обратилась к адвокату Саимо Чахал, которая выступает за полный запрет обрезания в Великобритании.

Embed from Getty Images Адвокат Саимо Чахал

Саимо Чахал добилась возобновления уголовного дела, и суд наконец-то арестовал подозреваемых: 61-летнего врача и родителей отца обрезанного мальчика. Однако Британская медицинская ассоциация напомнила, что мужское обрезание считается законным, если оба родителя выразили своё согласие.