7 смертей во время прямых трансляций

На Украине тусовщицы погибли в ДТП в прямом эфире "Инстаграма". Девушки развлекали своих подписчиков вечеринкой с распитием алкогольных напитков, которую они устроили прямо в салоне автомобиля. Праздник было решено продолжить в клубе, по дороге в который они и разбились. На полной скорости их машина врезалась в столб. Лайф вспомнил ещё шесть смертей, которые произошли во время прямых эфиров в соцсетях.

16-летняя пассажирка погибла на месте, а 24-летняя водитель скончалась в реанимации спустя несколько часов.

Смерть в прямом эфире

В марте 2017 года в Казани девушка разбилась в ДТП во время прямой трансляции в ВК. 22-летняя автоледи не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с движущимся навстречу автобусом.

Прерванный эфир

В феврале 2017 года двух журналистов радио 103 FM убили во время прямого эфира, ещё одна женщина получила огнестрельные ранения. Инцидент произошёл в Доминиканской Республике в городе Сан-Педро-де-Макорис. Один из репортёров вёл прямую трансляцию в "Фейсбуке". На ней выступление ведущего Луиса Мануэля Медины прерывается звуками выстрелов и женскими криками.

Подписчики, нужен ваш совет

В августе 2016 года в США полицейские застрелили девушку, транслировавшую их конфликт в "Фейсбуке". Копы хотели арестовать американку за то, что она не явилась на судебное заседание, однако девушка стала общаться со своими подписчиками в соцсети, советуясь с ними, как себя вести. В результате пятичасовых споров с полицейскими она разошлась настолько, что достала дробовик и начала угрожать стражам порядка.

Один из правоохранителей открыл огонь. Коррин Гейнс погибла, а её маленький сын получил ранение в результате перестрелки.

"Бонни и Клайд"

14 ноября 2016 года в Пскове двое 15-летних влюблённых — Денис М. и Екатерина В. — забаррикадировались в одном из жилых домов после того, как юноша ранил из травматического пистолета мать своей подруги, а затем открыл огонь по прибывшим на место сотрудникам полиции. Когда силовики проникли в дом, подростки были уже мертвы — по-видимому, они покончили с собой. Всё происходившее подростки транслировали в Интернете.

Самоубийство в Сети

11 мая 2016 года юная француженка убила себя в прямом эфире в "Перископе". Местный прокурор Эрик Лаллемен утверждает, что трансляцию девушка использовала для того, чтобы рассказать о причинах самоубийства пользователям Интернета. К сожалению, завсегдатаи приложения для онлайн-стримов не восприняли слова подростка всерьёз. В комментариях люди писали: "Мне кажется, это весело", "Мы всегда рады смотреть на это", а также другие неприятные вещи.

Моя последняя трансляция

В январе 2017 года ещё одна девушка покончила с собой в прямом эфире, на этот раз в "Фейсбуке". Полицию и скорую помощь в дом, где произошло самоубийство, вызвали друзья 14-летней Нэкии Венана, которые наблюдали за ней во время трансляции. Однако экстренным службам не удалось вовремя приехать на место происшествия, так как друзья ошиблись с адресом.