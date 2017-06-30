Что происходит в Москве: ураган, ливень, грозы — фото и видео из соцсетей

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Что происходит в Москве: ураган, ливень, грозы — фото и видео из соцсетей

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На Москву обрушился сильнейший за 60 лет шторм. Порывы ветра достигают 24 метров в секунду. Городской транспорт, среди которого автобусы, трамваи и троллейбусы, перешёл на усиленный режим работы. Лайф собрал фото и видео пользователей Сети, которые стали очевидцами урагана.

У природы нет плохой погоды # москва #ливень #погода

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#погода #лето #москва #дождь #град #timelapse #nofilter

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И снова дождь #дождь

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Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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