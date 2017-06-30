Что происходит в Москве: ураган, ливень, грозы — фото и видео из соцсетей

На Москву обрушился сильнейший за 60 лет шторм. Порывы ветра достигают 24 метров в секунду. Городской транспорт, среди которого автобусы, трамваи и троллейбусы, перешёл на усиленный режим работы. Лайф собрал фото и видео пользователей Сети, которые стали очевидцами урагана.