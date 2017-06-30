Что происходит в Москве: ураган, ливень, грозы — фото и видео из соцсетей

началось #гроза #ураган #ветхозаветныйураган #дождь #москвасити pic.twitter.com/IQKRI44b3s— Lina Lobach (@Lina_Lobach) 30 июня 2017 г.
Пользователи публикуют фото крупного града, обрушившегося на Москву pic.twitter.com/YDniPO12RA— НТВ (@ntvru) 30 июня 2017 г.
Москва, ты там держись... #москва #погодамосква #ураган #дождь #гроза #снег #погода #прогнозпогоды #ветер pic.twitter.com/nkW8BX6Np0— Сергей Асташов (@astashov) 30 июня 2017 г.
Разрушительный ураган обрушился на Москву — ВИДЕО: https://t.co/7QdT6Pxgeb pic.twitter.com/JPmc2aGmZP— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 30 июня 2017 г.
Накрыло нас, крч #москва #ураган #дождь #гроза #погодамосква #шторм #мчс #ливень pic.twitter.com/oztuLvdiTf— Сергей Асташов (@astashov) 30 июня 2017 г.
Стальные волны Москва-реки pic.twitter.com/9RvIGRyPkV— Москва Онлайн (@MSK_Online) 30 июня 2017 г.
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