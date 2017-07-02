Учёные объяснили, как определить, что подросток думает о суициде

В исследовании приняли участие 50 студентов высших учебных заведений. Все они в прошлом пытались совершить самоубийство либо недавно о нём размышляли. Их сон контролировался в течение одной недели. Выяснилось, что плохой сон является предвестником обострения суицидальных мыслей.
Также исследователи выяснили, что на суицидальные настроения оказывает влияние режим сна. Студенты, которые каждый день ложились спать в разное время, чаще задумывались о самоубийстве. Кроме того, отсутствие режима часто приводило студентов к бессоннице и ночным кошмарам.
Учёные отмечают, что и нарушения сна, и мысли о самоубийстве являются типичными симптомами клинической депрессии. Именно поэтому врачам следует уделять больше внимания таким "мелочам", как бессонница или ночные кошмары.
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