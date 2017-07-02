Учёные объяснили, как определить, что подросток думает о суициде

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Учёные объяснили, как определить, что подросток думает о суициде

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Фото: © East News

Учёные из Медицинской школы Стэнфордского университета заявили, что проблемы со сном могут привести к усилению суицидальных тенденций у молодых людей. При этом возможна и обратная взаимосвязь — возникновение мыслей о самоубийстве приводит подростков к ухудшению сна.

В исследовании приняли участие 50 студентов высших учебных заведений. Все они в прошлом пытались совершить самоубийство либо недавно о нём размышляли. Их сон контролировался в течение одной недели. Выяснилось, что плохой сон является предвестником обострения суицидальных мыслей.

Также исследователи выяснили, что на суицидальные настроения оказывает влияние режим сна. Студенты, которые каждый день ложились спать в разное время, чаще задумывались о самоубийстве. Кроме того, отсутствие режима часто приводило студентов к бессоннице и ночным кошмарам.

Учёные отмечают, что и нарушения сна, и мысли о самоубийстве являются типичными симптомами клинической депрессии. Именно поэтому врачам следует уделять больше внимания таким "мелочам", как бессонница или ночные кошмары.

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