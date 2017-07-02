Американец хотел убить 200 женщин, чтобы отомстить за насмешки над его уродством

Первой жертвой должна была стать агент по недвижимости, но женщина заподозрила что-то неладное и рассказала об этом полиции.

33-летний житель Пенсильвании Фрэнк Йегер всю жизнь подвергался издевательствам из-за его внешности. Дело в том, что у ребёнка были проблемы со здоровьем, из-за которых врачи сделали ему на лице несколько операций. После этого над мальчиком постоянно издевались, а женщины сторонились его изуродованного лица, сообщает Daily Mail.

На это фоне у Фрэнка начались психологические проблемы, и некогда добрый мужчина стал планировать, как отомстит своим обидчикам. Он составил список из более чем 200 жертв, среди которых оказалась агент по недвижимости, нападение на которую он планировал несколько месяцев. В своём дневнике он написал: "Я действительно люблю охотиться и уже не могу дождаться своего приза".

Фрэнк рисовал в блокноте сцены изнасилования, рассказывал, что хочет умереть, перед этим выполнив свои развратные фантазии. Поэтому, согласно плану, он вошёл к своей первой и единственной жертве в кабинет и попросил показать ему дом. Мужчина вёл себя очень странно, поэтому девушка отказала. Но Фрэнк не сдавался и подошёл к ней через несколько минут, сообщив, что в доме протекают трубы. К счастью, в этот момент в кабинет зашёл коллега девушки, который спугнул преступника.

После того как стало известно об инциденте, полиция обыскала дом и грузовик Фрэнка, где и был найден его дневник вместе с верёвками, цепями, скотчем и пистолетом. Мужчина признался в своих замыслах, объяснив это тем, что у него никогда не было бы того, о чём он так мечтал — жены и детей.