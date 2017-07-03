Мать 16-летней суицидницы: "Я ненавижу злых детей и соцсети!"

Мать девушки, которая свела счёты с жизнью в 16 лет, выложила селфи дочери, которое она сделала за день до смерти, будучи счастливой и беззаботной. До отчаянного шага школьницу довело невыносимое давление соцсетей.

Фотографию погибшей Хэрриет Николь из Эссекса, которую она сделала за день до того, как её тело было найдено в гараже, выложила её мать. Она считает, что во всём виноваты социальные сети, в которых сидит очень много агрессивно настроенной молодёжи.

Не только соцсети виноваты в её смерти. Она испытывала много стресса в школе из-за экзаменов, отношений с друзьями — обычные подростковые переживания, — но люди вокруг неё были недобрыми Дениз Николь, мать погибшей

Следователи узнали, что у "весёлой и активной" девушки двумя неделями ранее была диагностирована депрессия. Тело девушки было найдено в семейном гараже вместе с несколькими предсмертными записками, в которых говорилось, что друзья не протянули ей руку помощи в нужный момент.

Школьная учительница Хэрриет, узнав о случившемся, призвала учеников быть добрее и терпимее друг к другу. Гибель такой открытой и дружелюбной девушки сильно повлияла на ребят, которые учились с ней в одной школе — многие признались своим родителям, что над ними в школе издеваются.

Родители погибшей планируют собрать деньги на благотворительный марафон в поддержку психического здоровья подростков. Для супругов очень важно, что самоубийство такой чудесной девочки, которая была настоящей звездой в школе, не прошло бесследно. Своими действиями они пытаются помочь остальным подросткам и их родителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.